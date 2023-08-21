В Минсельхозе опровергли информацию о существенном росте цен на хлеб в РФ

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Минсельхоз опроверг информацию о существенном подорожании хлеба в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство ожидает, что динамика цен на него в этом году не превысит уровень общей инфляции, подчеркивается в сообщении.

В апреле отмечалось, что цены на белый и ржаной хлеб за год выросли более чем на 4 рубля за килограмм. По словам экономиста Георгия Остапковича, подорожание хлеба могло быть связано с транспортной логистикой и удорожанием оборудования на хлебозаводах.

В конце июля Минсельхоз заявлял о стабильности ценовой ситуации на рынке круп. Так, стоимость гречневой крупы уменьшилась на 43% по сравнению с прошлым годом.

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