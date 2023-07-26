Минсельхоз заявил о стабильной ситуации с ценами на гречку в России

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Ситуация с ценами на гречневую крупу в России остается стабильной. Об этом заявили в пресс-службе Минсельхоза РФ, комментируя сообщения СМИ о возможном росте цен на гречку почти на 10% к осени 2023 года.

До этого "Коммерсант" заявил, что предстоящий рост цен на гречку в РФ будет вызван сразу тремя факторами: ослаблением рубля, окончанием сезона и рекордным экспортом. Цена за тонну крупы, по данным источников издания, вырастет с 41 до 45 тысяч рублей.

"Ценовая ситуация на рынке круп стабильна. Цена на гречневую крупу на 43% ниже, чем годом ранее", – цитирует ведомство ТАСС.

Минсельхоз, ссылаясь на данные производителей риса, также добавил, что объемы выпуска этой крупы за месяц снизились на 3,1%. В сравнении с прошлым годом производство риса в РФ сократилось на 0,1%.

Ранее стало известно, что цена на хлеб в РФ выросла за год почти на пять рублей. Как пояснил экономист Георгий Остапкович, подорожание продукта могло быть связано с транспортной логистикой и удорожанием оборудования на хлебозаводе. При этом, по словам специалиста, ожидать дефицита хлеба в РФ не стоит.



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