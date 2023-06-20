Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса из России

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Минсельхоз РФ выступил с предложением продлить временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы из России до конца этого года, следует из проекта постановления, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить со дня вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2023 года включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) из Российской Федерации", – указано в документе.

Сейчас действие запрета на экспорт риса и рисовой крупы из РФ заканчивается 30 июня этого года. Соответствующее решение приняло правительством РФ в декабре 2022 года. Тогда это объяснили необходимостью обеспечить продовольственную безопасность страны.

При этом отмечается, что временные ограничения не касаются вывоза подобной продукции в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию.

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