Эксперт заявил об отсутствии предпосылок для роста цен на рисовую крупу

Фото: depositphotos/bit245

Предпосылок к тому, что цена риса в России поднимется на 30% по инициативе производителей, нет, заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда" председатель совета Южного рисового союза Игорь Лобач. По его словам, страна вполне может обойтись без импорта.

Эксперт отметил, что урожай оказался ниже примерно на 100–120 тысяч тонн из-за того, что посевные площади были ниже. При этом он обратил внимание, что никаких предпосылок для роста цен нет, так как были приняты меры по запрету экспорта риса. Кроме того, сегодняшние остатки на 100 тысяч больше, чем прогнозировалось сразу после уборки.

"Некоторые выступают с отдельными заявлениями о том, что качество рисовой крупы ухудшилось, потому что поздно убирали. Да, это так. Но доля этого риса в общем объеме производства составляет не более 5%, и это никак не повлияет на стоимость риса в розницу и оптом. По нашим данным, наоборот, мы уже отмечаем с прошлой недели тенденцию к снижению цены на оптовую крупу риса", – сказал эксперт.

Он напомнил, что никто из членов Рисового союза не заявлял о планах повысить цену. По его словам, такое заявление делают компании, у которых нет собственного производства, из-за этого они вынуждены закупать или перекупать уже готовую крупу, потом ее фасовать и распространять.

В заключение Лобач заметил, что вся паника, которая сегодня наблюдается, возникает именно от того, что люди не занимаются производством, а являются перекупщиками.

В СМИ ранее появились сообщения о возможном росте стоимости рисовой крупы в РФ на 8–30%. Рост цен якобы может произойти из-за снижения качества риса-сырца в связи с неблагоприятными погодными условиями в Краснодарском крае, где производится основная часть риса в РФ.

Позже сообщалось, что российские сети розничной торговли принимают меры для сохранения комфортных цен на рис для потребителей, учитывая, что поставщики уже уведомили их о повышении закупочных цен.

Председатель президиума Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев уточнил, что на фоне повышения закупочной стоимости риса средняя минимальная розничная цена на продукт российского производства с начала 2023 года упала на 3,7%. Резкого и существенного подорожания риса и других круп в ближайшее время не ожидается.

На Кубани начали сеять рис с помощью агродронов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!