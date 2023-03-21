Отечественные ретейлеры принимают меры для сохранения комфортных цен на рис

Фото: depositphotos/bit245

Российские сети розничной торговли принимают меры для сохранения комфортных цен на рис для потребителей, учитывая, что поставщики уже уведомили их о повышении закупочных цен. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

"Поставщики отечественного риса действительно уведомили сети о повышении отпускных цен в диапазоне 10–30% в зависимости от производителя. Причиной роста цен стало снижение сбора урожая на 25% по сравнению с 2021 годом, во многом из-за аварии на Федоровском гидроузле на Кубани", – цитирует его РИА Новости.

При этом, как уточнил Караваев, на фоне повышения закупочной стоимости риса средняя минимальная розничная цена на продукт российского производства с начала 2023 года упала на 3,7%. Резкого и существенного подорожания риса и других круп в ближайшее время не ожидается.

Вместе с тем Караваев назвал рис социально значимым продуктом и в очередной раз подчеркнул усилия ретейлеров, направленные на недопущение установления некомфортной для потребителей стоимости товара в розничных торговых сетях.

В конце декабря 2022 года в РФ был продлен временный запрет на экспорт риса до 30 июня 2023 года. На тот момент ограничение действовало с 1 июля 2021 года из-за аварии на Федоровском гидроузле на Кубани.

Сообщалось, что запрет был установлен с целью исключить риски дефицита продукта и обеспечить стабильные цены на готовые товары для потребителей.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможном росте стоимости рисовой крупы в РФ на 8–30%. Рост цен якобы может произойти из-за снижения качества риса-сырца в связи с неблагоприятными погодными условиями в Краснодарском крае, где производится основная часть риса в РФ.

На Кубани начали сеять рис с помощью агродронов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!