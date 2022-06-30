Кабмин ограничил вывоз из РФ кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство РФ ограничило вывоз из страны кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы с 1 июля по 31 декабря, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Кабмин подписал соответствующие постановления, подготовленные министерством. Отмечается, что эти решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности России, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки.

В марте правительство ввело временный запрет на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза и сахара в третьи страны. Ограничения по зерну действуют до 30 июня, по сахару – до 31 августа 2022 года.

Запрет по зерновым распространяется на пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу и меслин. При этом на вывоз сахара и зерна предусмотрен ряд исключений. Так, поставки данной продукции за пределы России будут возможны в рамках международных транзитных перевозок и для оказания гуманитарной помощи.