Рисовая крупа в России может подорожать до 30%

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Рисовая крупа в России может подорожать на 8–30% из-за снижения качества риса-сырца в связи с неблагоприятными погодными условиями в Краснодарском крае, где производится основная часть риса в РФ. Об этом сообщает "Коммерсант".

В издании отметили, что производители риса оповестили торговые сети о повышении цен из-за проблем с урожаем. В свою очередь, в торговой сети "Лента" подтвердили получение уведомления о повышении цен на рис на 15–30% в зависимости от производителя.

"Заявки находятся на рассмотрении, поскольку мы не готовы транслировать повышение цен на потребителя. Ожидаем, что ситуация на рынке стабилизируется", – отмечается в сообщении.

В другой торговой сети рассказали, что два производителя сообщили о повышении цен на рис с 27 марта на 8–19%. Однако решения о пересмотре цен еще не были приняты.

Представитель еще одной крупной торговой сети заявил, что все основные производители уведомили о повышении цен из-за проблем с урожаем. Он также отметил, что с учетом востребованности риса, сети стараются сдерживать рост цен этого продукта.

По данным "Руспродсоюза", в середине марта рисовая крупа первого сорта в опте стоила в среднем 64,13 тысячи рублей за тонну против 51,6 тысячи рублей годом ранее и 63,7 тысячи рублей в феврале.

По словам исполнительного директора Национального рисового союза Михаила Радченко, из-за поздней уборки качество текущего урожая риса несколько хуже прошлогоднего. Это может сказаться на выработке крупы. Учитывая запрет на экспорт риса из РФ, запасов продукта для внутреннего рынка достаточно. Кроме того, нет предпосылок для увеличения оптовой цены. Радченко сказал, что в ближайшую неделю союз ожидает снижения оптовых цен на рис.

Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова заявила о росте цен на рис в течение последних нескольких месяцев. В настоящее время повышение цен себя исчерпало. Эксперт отметила, что по данным Росстата, валовый сбор риса в 2022 году в 923 тысячи тонн против 1,07 миллиона тонн годом ранее, а предварительные оценки были 798 тысяч тонн. Производство крупы в прошлом году достигло рекордных 529 тысячи тонн. В связи с этим насыщенность рынка остается высокой.

В свою очередь, в Минсельхозе РФ рассказали, что в этом сезоне нет основания для роста цен на рис и рисовую крупу в России.

"Основания для роста цен в текущем сезоне отсутствуют, что в том числе подтверждается данными Национального рисового союза", – заявили в Минсельхозе.

В министерстве пояснили, что качество риса и объем урожая 2022 года соответствуют потребностям российских предприятий переработки. Также там подчеркнули, что производство рисовой крупы в стране за 2022 год выросло на 2,6%. Согласно данным мониторинга анализа и оценки объема потребительских свойств риса, из проверенных 867,1 тысячи тонн около 96,11% риса соответствует 1–3 классу, а не соответствует стандарту только 3,89%.

По данным ведомства, цены на рисовую крупу и рис стабильны.

"Напомним, что до конца первого полугодия 2023 года в России действует запрет на экспорт риса и рисовой крупы, что гарантирует обеспечение внутреннего рынка этими видами продукции", – добавили в Минсельхозе.

В конце декабря 2022 года правительство РФ продлило временный запрет на экспорт риса на полгода, то есть до 30 июня 2023 года. Запрет на тот момент уже действовал с 1 июля прошлого года из-за аварии на Федоровском гидроузле на Кубани. Он был введен для исключения рисков дефицита и обеспечения стабильных цен на готовую продукцию для потребителей.

Ранее эксперты рассказали об особенностях формирования цен на продукты в РФ и объяснили, почему некоторые категории товаров могут подорожать весной 2023 года.

Отмечается, что стоимость лука выросла на 3,4%, томатов – на 2,4%. Увеличилась и цена свеклы и моркови – на 1,3 и 1,2% соответственно.



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