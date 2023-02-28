Минпросвещения РФ ввело ежедневный мониторинг цен на продукты для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев заявил, что ведомство на ежедневной основе отслеживает изменения цен на продукты для школьного питания. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы в этой связи ввели ежедневный мониторинг изменения цен на продукты для горячего питания для школьников в субъектах РФ", – объяснил представитель Минпросвещения.

По словам Бугаева, первые результаты проверки показали, что в двух регионах РФ необходимо изменить размер субсидии на питание. Замминистра просвещения подтвердил, что соответствующее финансирование будет выделено.

В январе зампред комитета Государственной думы РФ по информационной политике Андрей Свинцов предложил изменить стандарты питания в российских школах. По мнению депутата, из продажи следует исключить чипсы и пиццу, а в рацион добавить продукты без добавления сахара.



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