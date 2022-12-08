Карту "Москвенок" теперь можно использовать в качестве единого читательского билета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Электронный идентификатор "Москвенок" теперь можно использовать в качестве единого читательского билета (ЕЧБ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для этого нужно лишь обратиться к библиотекарю, чтобы привязать номер лицевого счета "Москвенка" к профилю читателя в библиотечной информационной системе. Затем ребенок сможет использовать его, чтобы получать книги в любой из 440 городских библиотек.

Родителям на электронную почту и в мобильное приложение "Госуслуги Москвы" будет приходить уведомление о том, что ребенок пришел в библиотеку. Скоро такие уведомления появятся и в приложении "Дневник МЭШ".

Замглавы департамента информационных технологий Москвы Марина Тавадзе рассказала, что возможностями "Москвенка" сейчас пользуются свыше 1,1 миллиона школьников, 1,1 миллиона родителей дошкольников и около 200 тысяч учителей и работников образовательных организаций.

Она назвала "Москвенок" одним из ключевых электронных сервисов "Московской электронной школы" и подчеркнула, что теперь он стал еще более удобным

"Дети смогут брать книги в любой городской читальне и не носить с собой единый читательский билет. А благодаря интеграции библиотечной информационной системы с "МЭШ" родители будут получать уведомления о посещении библиотеки", – пояснила она.

В любой городской библиотеке нужно предъявить сотруднику единый читательский билет и идентификатор. Специалист свяжет его с профилем читателя, отсканировав штрихкод, или, в случае с идентификаторами в виде браслета, брелока или часов, с помощью RFID-считывателя. Информация о пользователе сразу попадет в библиотечную информационную систему.

Тем, кто обратился в библиотеку впервые, сперва надо получить ЕЧБ. Это можно сделать на месте. Школьникам старше 14 лет понадобится паспорт, детям помладше – свидетельство о рождении и присутствие родителя или законного представителя. Процесс займет всего несколько минут.

Также можно оформить ЕЧБ онлайн с помощью сервиса на mos.ru. Там необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактный телефон, адрес электронной почты, серию и номер паспорта, а также другие требующиеся данные. Если все строки онлайн-формы заполнены корректно, в личный кабинет пользователя придет уведомление о регистрации ЕЧБ, а электронный читательский билет появится в кабинете читателя в сервисе "Библиотеки Москвы".

"Москвенок" действует в школах столицы с 2012 года. В будущем к ней присоединятся все школы и детские сады города. Только с конца прошлого учебного года к системе подключили 200 школ и 555 зданий детсадов.

Система "Москвенок" позволяет родителям школьника выбирать для него рацион питания и контролировать посещаемость уроков. В частности, благодаря "Москвенку" они могут узнать, когда их ребенок пришел в школу или садик, какие продукты приобрел в буфете, а также установить лимит на ежедневные траты.

Ранее руководитель проекта "Москвенок" в столичном департаменте информационных технологий пояснил, что если школа подключена к системе "Проход и питание", то учащиеся могут попасть в нее, лишь приложив к считывающему устройству у турникета карту, брелок или браслет "Москвенок". Сведения о посещении занятий и покупках в буфете доступны родителям в личном кабинете на mos.ru или в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!