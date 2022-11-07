На mos.ru появилась новая услуга для руководителей управляющих компаний жилых домов

Фото: depositphotos/peus

На портале мэра и правительства Москвы появилась услуга дистанционной записи на квалификационный экзамен для руководителей управляющих компаний многоквартирных домов, сообщил замглавы столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

Сдача экзамена необходима для получения квалификационного аттестата, без которого руководители не имеют права осуществлять свою деятельность. По закону такое испытание нужно проходить каждые пять лет. Кроме того, сдача экзамена является обязательным условием получения лицензии при открытии новой управляющей компании.

"Раньше для оформления допуска к прохождению квалификационного экзамена кандидатам приходилось несколько раз очно посещать столичную Государственную жилищную инспекцию: один раз, чтобы подать заявление на участие в экзамене, второй – чтобы получить допуск к профессиональному испытанию. Новая услуга на mos.ru избавит от необходимости лично приезжать в ведомство и позволит уделить больше времени непосредственно подготовке к экзамену", – сказал Иванов.

Воспользоваться услугой могут владельцы стандартной или полной учетной записи на mos.ru. Чтобы записаться на квалификационный экзамен, необходимо зайти в раздел "Лицензирование" в каталоге услуг для бизнеса и выбрать соответствующую. Далее следует заполнить анкету в появившемся окне, указать контактный телефон, адрес электронной почты и паспортные данные.

"Уведомление о допуске (или отказе в допуске) к квалификационному экзамену, а также информация о месте и времени его проведения придет в личный кабинет на mos.ru в течение пяти дней (но не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения квалификационного экзамена)", – говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что пользователям информационной платформы для бизнесменов "Открытый контроль" стали доступны новые сервисы и услуги. По словам мэра Москвы, теперь с помощью платформы предприниматели смогут записаться на очную или онлайн-консультацию в контрольно-надзорные органы по вопросам строительства, недвижимости и социальной защиты.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!