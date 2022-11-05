Собянин рассказал о развитии информационной платформы для бизнесменов "Открытый контроль"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пользователям информационной платформы для бизнесменов "Открытый контроль" стали доступны новые сервисы и услуги, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Год назад мы запустили информационную платформу для предпринимателей и бизнес-сообщества "Открытый контроль". С учетом пожеланий самих предпринимателей продолжаем расширять ее функционал и добавлять новые сервисы", – заявил он.

По словам мэра Москвы, теперь с помощью платформы предприниматели смогут записаться на очную или онлайн-консультацию в контрольно-надзорные органы по вопросам строительства, недвижимости и социальной защиты. Кроме того, для пользователей стал доступен "Онлайн-калькулятор оценки вероятности нарушений", который поможет проверить соблюдение требований к использованию земельных участков и нежилых объектов для своевременного устранения нарушений.

"С помощью платформы у каждого предпринимателя есть возможность найти обязательные требования к организации работы, быстро и онлайн решать вопросы, связанные с проверками бизнеса, получить необходимую консультацию", – отметил Собянин.

Градоначальник добавил, что целью работы платформы knd.mos.ru является развитие деловой активности и обеспечение взаимодействия ведомств с бизнесменами.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что Москва в третий раз подряд возглавила национальный рейтинг качества предоставляемых госуслуг в электронном виде.

Москва получила 95,84 балла из 100 возможных. В 2021 году столица набрала 87,81 балла. Второе место заняла Московская область (84,19 балла), третье – Тульская область (83,67 балла).

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