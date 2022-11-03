Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 9 ноября в Москве стартует новый сезон проекта "Бизнес-уик-энд", рассказали в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Отмечается, что сезон начнется с 10 обучающих мероприятий, которые будут идти до 21 декабря текущего года. Занятия, которые будут представлять собой в том числе мастер-классы и выступления известных предпринимателей, предназначены для горожан в возрасте от 14 до 35 лет, желающих открыть свое дело. Перед участниками также выступят успешные выпускники прошлых потоков "Бизнес-уик-энда", эксперты партнеров проекта.

"Под руководством опытных наставников участники тренингов будут создавать модели предприятий в сфере ИТ, услуг и производства. Они получат навыки работы в команде, ведения переговоров, исследования рынка. Результатом этих занятий станет разработка идей для стартапов в выбранных областях", – приводятся в сообщении слова вице-мэра Натальи Сергуниной.

Кроме того, в каждом тренинге будет предусмотрено по три призовых места, а также отдельная номинация "Лучший проект". Победители получат соответствующие сертификаты, призы от спонсоров программы, а также возможность присоединиться к другим занятиям "Бизнес-уик-энда".

Занятия будут проходить на базе "Технограда" на ВДНХ, в "Цифровом деловом пространстве", в "Старт Хабе" на "Красном Октябре", а также в РЭУ имени Плеханова и на других площадках.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что с начала 2021 года столичная служба занятости помогла найти работу примерно трем тысячам горожан с особенностями здоровья. Таким кандидатам предлагают вакансии на специально оборудованные рабочие места и позиции с удаленной занятостью.



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