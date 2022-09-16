Центр занятости "Моя работа" организует бесплатное обучение для сиделок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московский центр занятости "Моя работа" и Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы запускают программы бесплатного обучения для сиделок. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Участников ждет комплексная программа – от освоения патронажного ухода до открытия собственного дела. Встречи пройдут на площадках института по адресу 1-й Басманный переулок, дом 10 и флагманского центра занятости "Моя работа" (улица Шаболовка, дом 48)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что программа будет состоять из двух блоков. Так, с 19 сентября по 31 октября будет проходить блок, в котором расскажут о технологии реабилитации и стандартах долговременного ухода. Также слушатели изучат общие медицинские понятия, алгоритмы оказания первой помощи, правила профилактики осложнений и перемещения пациента.

В материале говорится, что вторая часть будет проходить с 1 по 16 ноября. Она будет посвящена организации и ведению бизнеса в статусе самозанятого.

После прохождения программы участникам выдадут удостоверение о повышении квалификации по специальности "сиделка", смогут зарегистрировать самозанятость и открыть свое дело при поддержке специалистов "Моей работы". Все желающие могут подать заявку через сайт trudvsem.ru.

Ранее сообщалось, что с начала года более 11,5 тысячи горожан зарегистрировались в Москве в качестве самозанятых и открыли свое дело при поддержке центра "Моя работа". Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Такой рост стал возможен благодаря комплексному подходу к продвижению альтернативных форм занятости.

По словам директора "Моей работы" Андрея Тарасова, центр помогает горожанам реализовывать себя в бизнес-направлении. Он добавил, что центр ежедневно проводит интерактивные обучающие программы, геймифицированные тренинги, мастер-классы, вебинары, а также открытые отборы, на которых предприниматели могут в течение нескольких часов найти потенциальных клиентов.