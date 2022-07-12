Уровень безработицы в Москве снизился до 0,45%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На столичном рынке труда сохраняется стабильная ситуация. По состоянию на начало июля, уровень безработицы снизился до 0,45%, что сопоставимо с апрельским показателем двухгодичной давности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента экономической политики и развития города Москвы.

"Несмотря на приостановку деятельности ряда компаний, показатель безработицы удается сохранять на низком уровне. За месяц численность безработных граждан снизилась на 0,9% – до 33,3 тысячи человек. С начала года снижение составило 8,9%", – приводятся слова заммэра Владимира Ефимова.

В пресс-службе отметили, что 4 июля в объединенной базе службы занятости было 333,8 тысячи вакансий, то есть на одного официально зарегистрированного безработного предусмотрено порядка 10 предложений для трудоустройства. Больше всего вакансий доступно в оптовой и розничной торговле и в сфере услуг.

"В июне также сократилась численность сотрудников, которые трудятся в режимах неполной занятости. В режиме неполного дня в Москве на 1 июля работали 3,6 тысячи человек – на 24,4% меньше, чем 1 июня. В простое находились около пяти тысяч человек – на 80% меньше, чем месяц назад", – рассказал глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Всего в Москве сейчас насчитывается 43 компании в простое, в конце мая их было 79.

Ранее Сергей Собянин заявил, что производительность труда в Москве в 2–5 раз выше, чем в других регионах России. По его словам, из-за этого поступления в столичный бюджет только от налогов на прибыль, подоходного налога и налога на имущество сопоставимы с доходами региональных бюджетов от всех налогов вместе.

