Собянин заявил о высокой производительности труда в Москве

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Производительность труда в Москве в 2–5 раз выше, чем в других регионах, заявил Сергей Собянин на встрече с участниками сообщества "Город и тренды развития городских пространств" форума "Территория смыслов". Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам мэра, это связано с большим количеством налогов. Собянин уточнил, что жители столицы работают по 18 часов.

"Все регионы живут по одной формуле распределения налогов. Москва получает такую же долю от налогов на прибыль, подоходного налога, налога на имущество", – добавил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что уровень безработицы в столице составляет меньше 0,5%. При этом в последний месяц власти наблюдают рост занятости.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова в столице с 2017 по 2021 год общее число рабочих мест увеличилось на 4%, или на 288 тысяч, преодолев отметку в 8 миллионов.

