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Экономика

10:25

Число рабочих мест в Москве превысило 8 миллионов

экономикагород

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице с 2017 по 2021 год общее число рабочих мест увеличилось на 4%, или на 288 тысяч, преодолев отметку в 8 миллионов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"По данным внебюджетных фондов, больше всего за этот период увеличилось число специалистов в ИТ-секторе – на 30%, или на 143 тысячи человек, и в строительстве – на 15%, или на 76 тысяч человек. При этом почти 40% всех рабочих мест было сосредоточено в торговле, науке и финансах", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

В свою очередь, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов отметил, что также за этот период выросли зарплаты. В основном это коснулось сферы социальных услуг, здравоохранения, информационных технологий, торговли, административной деятельности и госуправления.

"Средний размер заработной платы персонала в сфере здравоохранения и социальных услуг вырос за четыре года на 52,9%, административные работники стали получать на 51,8% больше, а зарплаты в ИТ-секторе и торговле выросли примерно в полтора раза", – добавил он.

Отмечается, что найти работу жителям города помогают специалисты столичной службы занятости населения.

Ранее глава департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак рассказал, что с начала 2022 года программу профессионального тестирования в центре занятости населения "Моя работа" прошли более 10,5 тысячи горожан. По его словам, это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Стружак подчеркнул, что соискателям не всегда бывает легко самостоятельно оценить свои сильные и слабые стороны, чтобы эффективно выстроить карьерную стратегию, поэтому профессиональное тестирование – одна из самых востребованных услуг центра "Моя работа".

В столице открыли еще два рекрутинговых центра Московской службы занятости

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