Безработица в Москве не растет и находится на уровне 0,5% – Ефимов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Безработица в Москве находится на прежнем уровне – 0,5%, заявил в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что рынок труда в столице сбалансирован. Соотношение количества безработных и вакансий колеблется от 1 к 8 до 1 к 9.

"Мы видим по поступлениям налога на доходы физлиц, что ситуация стабильна, по этому налогу у нас положительная динамика относительно прошлого года. В макроразрезе это говорит о том, что зарплаты не снижаются и люди стабильно получают заработные платы", – пояснил заммэра.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число зарегистрированных безработных в России с 30 мая по 6 июня выросло на 608 человек – до 687 тысяч. Также на 3,7 тысячи увеличилось число работников предприятий в простое – с 131,9 до 135,6 тысячи человек. При этом количество сотрудников на неполной занятости почти не изменилось и составило 130,3 тысячи.

В секретариате вице-премьера добавили, что 3 455 индивидуальных планов мероприятий с мерами поддержки были разработаны для работодателей. Кроме того, были организованы 2 556 консультационных пунктов, в 84 регионах на предприятия выезжают мобильные бригады.

До этого Владимир Путин заявил, что в России уровень безработицы достиг минимального значения за всю историю, однако пока еще сохраняются риски на рынке труда. По его словам, в апреле уровень безработицы составил 4%, что стало минимальным значением за все время наблюдений.

Глава государства поручил и дальше держать ситуацию под контролем.

