Уровень безработицы в России достиг минимального значения – Путин

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В России уровень безработицы достиг минимального значения за всю историю, однако пока сохраняются риски на рынке труда, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с министрами.

"Отмечу низкую безработицу. В апреле ее уровень в России находился на исторически минимальных значениях, а в мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось", – сказал российский лидер.

По его словам, в апреле уровень безработицы составил 4%, что стало минимальным значением за все время наблюдений.

Глава государства поручил и дальше держать ситуацию под контролем.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России впервые с 1 марта увеличилось число безработных граждан. Рост составил четыре тысячи человек, что является достаточно небольшим показателем.

До этого министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что ситуация с безработицей в стране находится под контролем. Он отметил, что на уровне субъектов РФ созданы рабочие группы, которые работают с предприятиями и предлагают методы поддержки как самих организаций, так и граждан.

В Минэкономразвития между тем заявили, что пик безработицы в России ожидается в третьем квартале 2022 года, с июля по сентябрь. По словам представителя ведомства, прогноз по безработице может быть пересмотрен к июлю.

