Число безработных в РФ сократилось за неделю до 679,1 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Число зарегистрированных безработных в России с 9 по 16 мая сократилось на 11 тысяч, до 679,1 тысячи человек, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова ТАСС.
Также снизилось число работников предприятий в простое (с 148,9 до 136,1 тысячи) и сотрудников на неполной занятости (с 131 до 122,5 тысячи человек).
"Несмотря на это, необходимо продолжать тщательно анализировать ситуацию, которая складывается на рынке труда, чтобы своевременно принимать профилактические меры", – сказала Голикова по итогам совещания межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда.
По данным на 12 мая, число безработных составляло 690,1 тысячи человек. На портале "Работа России" доступно более двух миллионов предложений о работе. Это почти в три раза больше, чем численность зарегистрированных безработных граждан.
Также продолжается прием заявок на переобучение граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости". Туда поступило 83,4 тысячи заявок, обучение проходят почти 15,6 тысячи человек. Голикова напомнила, что с 15 мая начала действовать отсрочка по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.
Вице-премьер пообещала мониторить эту меры поддержки, чтобы понимать, как она сработала наряду с другими мерами, которые уже приняты и продолжают приниматься правительством РФ и регионами.
В Минэкономразвития ранее сообщили, что пик безработицы в России ожидается в третьем квартале 2022 года. По словам представителя ведомства, прогноз по безработице может быть пересмотрен к июлю. Он добавил, что ситуация может развиваться чуть лучше.
Уровень безработицы в Москве составляет всего 0,4% – Собянин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: