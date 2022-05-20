Число безработных в РФ сократилось за неделю до 679,1 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Число зарегистрированных безработных в России с 9 по 16 мая сократилось на 11 тысяч, до 679,1 тысячи человек, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова ТАСС.

Также снизилось число работников предприятий в простое (с 148,9 до 136,1 тысячи) и сотрудников на неполной занятости (с 131 до 122,5 тысячи человек).

"Несмотря на это, необходимо продолжать тщательно анализировать ситуацию, которая складывается на рынке труда, чтобы своевременно принимать профилактические меры", – сказала Голикова по итогам совещания межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда.

По данным на 12 мая, число безработных составляло 690,1 тысячи человек. На портале "Работа России" доступно более двух миллионов предложений о работе. Это почти в три раза больше, чем численность зарегистрированных безработных граждан.

Также продолжается прием заявок на переобучение граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости". Туда поступило 83,4 тысячи заявок, обучение проходят почти 15,6 тысячи человек. Голикова напомнила, что с 15 мая начала действовать отсрочка по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.

Вице-премьер пообещала мониторить эту меры поддержки, чтобы понимать, как она сработала наряду с другими мерами, которые уже приняты и продолжают приниматься правительством РФ и регионами.

В Минэкономразвития ранее сообщили, что пик безработицы в России ожидается в третьем квартале 2022 года. По словам представителя ведомства, прогноз по безработице может быть пересмотрен к июлю. Он добавил, что ситуация может развиваться чуть лучше.

