Ситуация с безработицей в РФ находится под контролем – Минтруд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что ситуация с безработицей в стране находится под контролем. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель кабмина отметил, что рассматривается несколько сценариев развития ситуации.

"Есть несколько сценарных условий, они у нас в принципе обсуждаются, также есть экспертные мнения. <...> На сегодняшний день ситуация находится под контролем", – заявил Котяков.

Министр рассказал, что на уровне субъектов РФ созданы рабочие группы, которые работают с предприятиями и предлагают методы поддержки как самих организаций, так и граждан.

Также глава Минтруда сообщил, что президенту России Владимиру Путину представлены предложения об индексации пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и социальных пособий. Такая мера позволит снизить показатель бедности в стране.

В начале мая в министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что россиянам доступны около 1,9 миллиона вакансий. Безработными на тот момент официально были зарегистрированы порядка 675 000 граждан.