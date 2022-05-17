Минэкономразвития ожидает снижения реальных зарплат населения РФ на 3,8% в 2022 году

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Реальные зарплаты населения России сократятся на 3,8% в 2022 году и вырастут на 0,8% в 2023 году, следует из основных параметров сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

В то время как реальные зарплаты в 2024 году вырастут на 2,9%, в 2025 году они увеличатся на 2,3%.

Кроме того, ожидается снижение на 6,8% в текущем году реальных располагаемых доходов россиян, в 2023 году прогнозируется и увеличение на 1,3%, в 2024 году – на 4,3%, в 2025 году – на 3%.

По данным ведомства, в 2025 году реальные располагаемые доходы и заработные платы будут на 1–2% выше уровня 2021 года, что демонстрирует восстановление.

Уточняется, что в 2021 году рост реальных располагаемых доходов населения составил 3%, реальных зарплат – 2,9%.

Ранее представитель Минэкономразвития РФ заявил, что пик безработицы в России ожидается в третьем квартале 2022 года. При этом прогноз по безработице может быть пересмотрен к июлю. В ведомстве добавили, что ситуация может развиваться чуть лучше.

