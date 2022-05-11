Названы лидеры среди регионов РФ по темпу роста зарплат

Фото: depositphotos/Tiko0305
Амурская и Кемеровская области, Алтай и Дагестан стали лидерами по динамике роста зарплат в России, говорится в исследовании РИА Новости.
Темпы роста в указанных регионах превышали 10%.
Среди субъектов с низким темпом роста зарплат названы Hенецкий автономный округ (+5,9% в среднем ежегодно за 5 последние лет), Ханты-Мансийский АО (+6%) и Чечня (+6,5%).
По данным исследования, в РФ в среднем зарплаты росли на 9% ежегодно за последние 5 лет. С 2016 года номинальные зарплаты выросли в 1,5 раза в среднем по стране. В 14 российских регионах зафиксирована небольшая динамика роста зарплат, это оказывает влияние на срок достижения медианной зарплаты в 100 тысяч рублей.
Согласно результатам, в Ямало-Ненецком АО наблюдается наилучшая ситуация с достижением половиной работников в регионе зарплаты 100 тысяч рублей в месяц. Срок роста медианной зарплаты в Чукотском автономном округе и Магаданской области составит 6,3 года, в Амурской области – 7,7 года, в Москве и Санкт-Петербурге – 8,3 года.
Кроме того, срок достижения медианной зарплаты находится в диапазоне от 8,8 до 10 лет в семи регионах РФ.
В Кабардино-Балкарии для достижения медианной ежемесячной зарплаты в 100 тысяч рублей потребуется 19,7 года, в Чечне – 22,5 года, в Ивановской и Калининградской областях – свыше 19 лет.
Авторы исследования отметили, что примерно через 12 лет медианная зарплата достигнет 100 тысяч рублей в РФ, в то время как в 30 субъектах для этого нужно более 15 лет.
Ранее сообщалось, что средний месячный доход, необходимый россиянам для счастья, составил в мае 190 тысяч рублей.
Уточняется, что это самый высокий показатель за всю историю наблюдений сервиса – с 2015 года. Тогда жители РФ называли показатель в 175 тысяч рублей. Нынешние 190 тысяч по отношению к показателю ноября 2021 года увеличились на 5%: в конце осени 2021 года для счастья россиянам хватило бы 178 тысяч рублей.
Большинство россиян выступают за переход на четырехдневную рабочую неделю – опрос
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: