Названы лидеры среди регионов РФ по темпу роста зарплат

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Амурская и Кемеровская области, Алтай и Дагестан стали лидерами по динамике роста зарплат в России, говорится в исследовании РИА Новости.

Темпы роста в указанных регионах превышали 10%.

Среди субъектов с низким темпом роста зарплат названы Hенецкий автономный округ (+5,9% в среднем ежегодно за 5 последние лет), Ханты-Мансийский АО (+6%) и Чечня (+6,5%).

По данным исследования, в РФ в среднем зарплаты росли на 9% ежегодно за последние 5 лет. С 2016 года номинальные зарплаты выросли в 1,5 раза в среднем по стране. В 14 российских регионах зафиксирована небольшая динамика роста зарплат, это оказывает влияние на срок достижения медианной зарплаты в 100 тысяч рублей.

Согласно результатам, в Ямало-Ненецком АО наблюдается наилучшая ситуация с достижением половиной работников в регионе зарплаты 100 тысяч рублей в месяц. Срок роста медианной зарплаты в Чукотском автономном округе и Магаданской области составит 6,3 года, в Амурской области – 7,7 года, в Москве и Санкт-Петербурге – 8,3 года.

Кроме того, срок достижения медианной зарплаты находится в диапазоне от 8,8 до 10 лет в семи регионах РФ.

В Кабардино-Балкарии для достижения медианной ежемесячной зарплаты в 100 тысяч рублей потребуется 19,7 года, в Чечне – 22,5 года, в Ивановской и Калининградской областях – свыше 19 лет.

Авторы исследования отметили, что примерно через 12 лет медианная зарплата достигнет 100 тысяч рублей в РФ, в то время как в 30 субъектах для этого нужно более 15 лет.

Ранее сообщалось, что средний месячный доход, необходимый россиянам для счастья, составил в мае 190 тысяч рублей.

Уточняется, что это самый высокий показатель за всю историю наблюдений сервиса – с 2015 года. Тогда жители РФ называли показатель в 175 тысяч рублей. Нынешние 190 тысяч по отношению к показателю ноября 2021 года увеличились на 5%: в конце осени 2021 года для счастья россиянам хватило бы 178 тысяч рублей.

