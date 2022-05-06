В Госдуме рассказали о причинах предлагаемой индексации пенсий

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Пенсии в РФ могут быть проиндексированы на 8–9% в соответствии с текущими темпами роста инфляции, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом сообщает RT.

"Исходя из роста уровня инфляции за I квартал, а Росстат показывает, что рост составил 9,95%, можно предположить, что именно на такой уровень, возможно, и будет повышена пенсия", – пояснила она.

При этом Бессараб отметила, что это всего лишь предположение, поскольку инициатива об индексации пенсии находится в стадии предварительной проработки. Депутат подчеркнула, что точный уровень индексации пока не известен.

"Просто сегодня многие из изданий выдают это за свершившийся факт, но на самом деле вопрос еще находится в стадии обсуждения", – заключила она.

В конце апреля в ходе заседания Совета законодателей Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время власти примут решения по индексации пенсий, пособий, а также зарплат бюджетников. Позже в СМИ появились информация о планах проиндексировать МРОТ и прожиточный минимум в диапазоне 8–10%.