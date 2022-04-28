МРОТ в России планируют повысить на 9% – СМИ

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Минимальный размер оплаты труда в России предлагают увеличить на 9%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник в Госдуме.
По информации собеседника издания, такой же уровень предусмотрен и для прожиточного минимума. Еще один федеральный чиновник, принимающий участие в обсуждении данных мер, подтвердил, что увеличение ПМ и МРОТ рассматривается в диапазоне 9–10%.
Другой источник газеты в ГД сообщил, что комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рассматривает увеличение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда на 8–10%.
В настоящее время ПМ составляет 12 654 рубля, а МРОТ – 13 890 рублей. Если показатели повысят на 9%, то они составят 13 793 и 15 140 рублей соответственно.
Ранее Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля предоставить предложения о дополнительной индексации размеров пенсий, социальных выплат, зарплат государственных и муниципальных работников, а также о повышении МРОТ и величины прожиточного минимума. После помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил о подготовке внеплановой индексации данных выплат.
27 апреля на на заседании Совета законодателей президент РФ сообщил, что решения по индексации пенсий, пособий, а также зарплат специалистов из бюджетной сферы будут приняты в ближайшее время.
Помощник президента РФ сообщил о подготовке внеплановой индексации МРОТ и пенсий
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