В Госдуме сообщили об автоматической индексации пенсий

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Планируемая индексация минимального размера оплаты труда, пенсий и различных пособий будет произведена в автоматическом режиме, никаких заявлений писать не потребуется. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме. Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления", – сказала она.

Депутат отметила, что размер будущей индексации пока обсуждается. Он может составить от 8 до 10%. Пока что наиболее вероятным вариантом является повышение выплат на 9%.

В конце апреля в ходе заседания Совета законодателей Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время власти примут решения по индексации пенсий, пособий, а также зарплат бюджетников. Позже в СМИ появились информация о планах проиндексировать МРОТ и прожиточный минимум в диапазоне 8–10%.

