Проживающие за рубежом граждане РФ смогут получать соцвыплаты на российские счета

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Россияне, которые проживают за рубежом и имеют право на социальные выплаты, в том числе пенсии, смогут получать их на открытые ими или их представителями российские банковские счета.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации. Указывается, что постановление будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно.

Речь также идет об обеспечении по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве, выплата которых невозможна в условиях введения против РФ ограничительных мер экономического характера, следует из документа.

"Пенсии, иные выплаты <...> могут выплачиваться лицам, проживающим за пределами территории РФ, в российских рублях путем зачисления на банковские счета, открытые <...> в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации", – говорится в распоряжении.

Для этого необходимо направить в осуществляющие выплаты органы заявление в письменной или электронной форме. В нем должны быть указаны реквизиты счета, открытого в российском банке. Подчеркивается, что выплаты будут приостановлены до тех пор, пока заявление не поступит в уполномоченные органы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил активизировать работу по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования. Правовую, организационную и техническую готовность работы фонда должны обеспечить к 1 января 2023 года.

По словам главы кабмина, все права граждан в процессе преобразования Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в единую структуру сохранятся. Ожидается, что объединение функций двух фондов сделает получение соцвыплат более быстрым и удобным для граждан.

