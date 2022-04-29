Что изменится в жизни россиян в мае 2022 года

В последнем месяце весны в России вступят в силу несколько важных изменений. В частности, они коснутся поддержки семей с детьми и некоторых категорий пенсионеров, потребительского кредитования и банковских платежей. Подробнее – в материале Москвы 24.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заявления на новые соцвыплаты

С 1 мая начнется прием и рассмотрение заявлений на выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет, которые оказались в трудной финансовой ситуации. На эти цели власти выделили 505 миллиардов рублей. Заявление можно подать в электронном виде на портале госуслуг или лично через органы соцобеспечения. В первом случае специальная форма открылась на сайте досрочно, отправленные заранее заявления 1 мая автоматически поступят на рассмотрение.

Само пособие будут назначать с 1 апреля. Таким образом, семьи, оформившие заявление в мае, получат выплату сразу за два месяца (правда, с условием, что в апреле ребенку уже наступило 8 лет). Заявления будут рассматривать в течение 10 рабочих дней, в отдельных ситуациях сроки могут продлить, тогда претендентам придет специальное уведомление.

Решение будет принято после комплексной оценки. К примеру, пособие получат семьи, чей среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума на человека. Кроме того, при рассмотрении учтут занятость родителей и их имущество.

В базовом варианте пособие составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка (в среднем по стране это 6 150 рублей). Если этих денег не хватит, чтобы увеличить доходы семьи до прожиточного минимума, пособие поднимут до 75%. Когда и этого недостаточно, сумму увеличат до 100%. Таким образом, в среднем выплаты составят от 6 до 12 тысяч рублей.

Пособие будут назначать сразу на 12 месяцев. Получать эти деньги можно только на карту "Мир" или на счет без карты.

Индексация пенсий

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С 1 мая увеличатся пенсии у некоторых категорий граждан: переставших работать пенсионеров, членов летного экипажа, шахтеров и граждан, достигших 80 лет.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов напомнил, что с 2015 года пенсия для работающих пенсионеров не индексируется. Но если человек прекращает работу, через три месяца после его обращения и проверки факта отсутствия трудовой деятельности Пенсионный фонд осуществляет перерасчет индексации за весь период, когда пенсионер продолжал трудиться. Таким образом, если он уволился с работы три месяца назад, в мае получит проиндексированную пенсию.

Новые возможности СБП

Максимальная сумма одной операции в системе быстрых платежей с 1 мая по решению Центробанка РФ вырастет с 600 тысяч до 1 миллиона рублей. В ЦБ подчеркнули, что изменения касаются как переводов, так и платежей. Благодаря этому россияне смогут делать быстрые переводы и платить за товары и услуги через СБП более крупные суммы.

Защита должников

С 1 мая вступит в силу закон, который запрещает автоматически списывать единовременные выплаты и периодические соцпособия в счет погашения задолженностей. Теперь банк должен будет получать на это письменное согласие клиента.

В ЦБ пояснили, что заемщик сможет вернуть деньги, если подаст заявление об этом в течение 14 дней после списания средств. Даже тех, на которые гражданин уже давал согласие. На возврат у кредитора есть три рабочих дня.

Туристические направления

В мае российским путешественникам станет проще отдохнуть за рубежом. К примеру, с 1 числа Таиланд отменяет ПЦР-тестирование для привитых от коронавируса туристов. Также путешественникам больше не нужно бронировать гостиницу на одну ночь и ждать там результаты тестов.

Кроме того, с 13 мая "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы на Мальдивские острова. Самолеты будут вылетать ежедневно.

На внутренних направлениях 1 мая откроется курортный сезон в Анапе: в этом году он начнется на месяц раньше. Не отстает и Сочи: здесь с 1 мая заработают более 20 городских пляжей.

Забота о здоровье

В мае в столичных парках возобновят работу 44 павильона "Здоровая Москва". Горожане смогут пройти обследование и при необходимости получить направления на более детальные анализы.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в этом году в павильонах сделают упор на диспансеризацию переболевших коронавирусной инфекцией. Специалисты помогут справиться с постковидным синдромом, в том числе и с психологическими трудностями.

Работа московского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве студенты, школьники, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры с 1 мая смогут записывать проездные на 30 или 90 дней на социальную карту в любой день месяца. Раньше билет был активен до конца календарного месяца вне зависимости от дня его приобретения.

Кроме важных изменений в оплате общественного транспорта, изменится и график его работы. В частности, до 4 мая будут идти масштабные путевые работы на центральных участках МЦД-1 и МЦД-2. Их нужно провести для развития будущего МЦД-4.

До 9 мая будет закрыт участок Люблинско-Дмитровской линии метро от "Дубровки" до "Волжской". Это нужно для строительства пересадки с "Печатников" на одноименную станцию Большой кольцевой линии.

Также в мае изменится расписание некоторых электричек на Казанском направлении МЖД. Информация о корректировках есть на вокзалах и остановках, на сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".