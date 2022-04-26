Путевые работы на участках МЦД-1 и МЦД-2 пройдут в начале мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Масштабные путевые работы пройдут на центральных участках МЦД-1 и МЦД-2 с 30 апреля по 4 мая, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Работы направлены на развитие будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).
По данным МЖД, на участке Москва-Смоленская – Фили МЦД-1 с 03:00 30 апреля до 03:00 4 мая не будет движения по первому и второму главным путям, где будет уложена новая рельсошпальная решетка на другие ординаты и проведено переустройство объектов энергообеспечения. Это даст возможность начать строительство новой пассажирской инфраструктуры на станции Беговая и дополнительных путей для соединения Киевского и Белорусского направлений. Поезда будут следовать по маршруту без остановки на станциях Беговая и Тестовская. Всего планируется уложить 2,2 километра путей, добавили в МЖД.
Кроме того, аэроэкспрессы в Шереметьево с 30 апреля по 3 мая будут отправляться только с Белорусского вокзала с остановками на станциях Савеловская и Окружная, а конечной станцией из аэропорта будет Белорусский вокзал.
С 23:55 1 мая до 11:55 3 мая будет также закрыт участок Каланчевская – Курский вокзал МЦД-2 для подготовки по укладке третьего главного пути.
Как уточнили в пресс-службе, с 30 апреля по 4 мая изменится расписание пригородных поездов Белорусского, Савеловского, Курского, Рижского направлений МЖД, МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессов. Часть электричек будет следовать по укороченному маршруту, некоторые поезда будут выведены из расписания, несколько поездов изменят время отправления, прибытия и число остановок на маршруте.
Ранее сообщалось, что из-за плановых работ на железной дороге с 30 апреля по 3 мая будет изменен график движения аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении.
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