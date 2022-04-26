График движения аэроэкспрессов в Шереметьево изменится с 30 апреля по 3 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Из-за плановых работ на железной дороге с 30 апреля по 3 мая будет изменен график движения аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении. В эти числа в аэропорт Шереметьево они будут отправляться с Белорусского вокзала с остановками на Савеловской и Окружной, при следовании из аэропорта конечной станцией также будет Белорусский вокзал.
"Обращаем внимание пассажиров, что в период с 30 апреля по 3 мая поезда "Аэроэкспресс", курсирующие на участке Одинцово – Белорусский вокзал, в аэропорт не проследуют. С 4 мая все поезда "Аэроэкспресс" на Шереметьевском направлении будут курсировать в соответствии со стандартным графиком. Убедительно просим пассажиров учитывать данные изменения при планировании маршрута и заранее ознакомиться с графиком движения поездов", – отмечается в сообщении.
Актуальную информацию о графике движения поездов пассажиры могут найти на сайте "Аэроэкспресс" и в мобильном приложении в разделе "Расписание", а также по телефону горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков из РФ и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы) или у сотрудников компании в терминалах.
Также пассажирам напомнили, что добраться до аэропорта Шереметьево можно и на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Автобусы отходят каждые 15–20 минут и привозят прямо к терминалам В и С аэропорта Шереметьево. Маршрут проходит по платной дороге, время в пути – 20 минут. Узнать расписание экспресс-автобусов также можно на сайте компании.
Ранее сообщалось, что в мае изменится график движения ряда электричек Ярославского направления МЖД. Так, у некоторых пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Ряд поездов могут и вовсе вывести из расписания.
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