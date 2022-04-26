Дополнительные автобусные рейсы из Москвы до Новомосковска запустят 27 апреля

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Дополнительные автобусные рейсы из Москвы до Новомосковска запустят с 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"На маршруте будут работать туристические автобусы с профессиональными водителями одного из самых крупных операторов наземного транспорта Европы – Мосгортранса", – рассказали в ведомстве.

В каждом автобусе предусмотрены индивидуальные лампы и кондиционер, USB-зарядки для техники, столики и подножки, а также системы помощи при движении и торможении.

Глава Дептранса Максим Ликсутов заявил, что ежедневно от автостанции "Орехово" будут отправлять 6 дополнительных рейсов. Общее их количество – 24.

Билет на автобусы до Новомосковска можно будет приобрести в приложении "Метро Москвы", а также в кассах автовокзалов и на станциях метро "Павелецкая", "Орехово" и "Саларьево".

Ранее стало известно, что с 1 мая студенты и школьники Москвы смогут записывать проездные на 30 или 90 дней на социальную карту в любой день месяца. Действовать они будут обозначенный срок, а не до конца текущего месяца, как ранее.