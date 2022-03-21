Тестирование системы Face Pay в наземном транспорте Москвы начнется в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Первое закрытое тестирование системы оплаты проезда лицом Face Pay в наземном транспорте начнется уже в апреле. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
"Для нас важно предоставить широкий выбор оплаты проезда для пассажиров всего городского транспорта. Уже в апреле начнем тестировать систему полностью бесконтактной оплаты Face Pay на наземном транспорте – пока с участием наших сотрудников", – приводятся в публикации слова главы ведомства Максима Ликсутова.
Уточняется, что специальное оборудование уже установили в одном из автобусов маршрута № 322 в Хорошевском районе Москвы. Кроме того, Ликсутов напомнил, что в 2022 году Face Pay планируется запустить на всех станциях МЦК, а также в пилотном режиме – на МЦД.
Ранее на МЦК стартовал первый этап системы Face Pay. С 16 марта система заработала на трех турникетах в каждом вестибюле станции Кутузовская.
Face Pay заработал на всех станциях московского метро 15 октября 2021 года. Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в приложения в разделе Face Pay и привязать банковскую карту. Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер, и смотрит в умную камеру. Она идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд.
Face Pay стал лауреатом в номинации "Лучшее решение в области цифровизации транспорта" 8-й национальной премии "Формула движения".
Система Face Pay была запущена на станции МЦК Кутузовская 16 марта
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