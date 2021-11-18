Face Pay стал лауреатом 8-й национальной премии "Формула движения"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Сервис Face Pay стал лауреатом в номинации "Лучшее решение в области цифровизации транспорта" 8-й национальной премии "Формула движения". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Мы обошли проекты таких гигантов, как "Аэрофлот" и РЖД. Жюри оценило удобство Face Pay и вклад метро в повышение качества и безопасности поездок в пандемию", – говорится в сообщении.
По словам заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, с таким удобством для пассажиров и в таком масштабе сервис оплаты проезда с помощью распознавания лица не работает ни в одной стране мира.
"Наш приоритет – удобство и безопасность поездок, поэтому по задаче мэра мы продолжим развивать бесконтактные способы оплаты проезда и предлагать инновационные сервисы пассажирам", – сказал он.
Система оплаты проезда по лицу заработала на всех станциях столичной подземки 15 октября. Чтобы воспользоваться сервисом, минимум за несколько часов до первой поездки необходимо привязать к нему данные банковской карты, "Тройки", а также свою фотографию. Во время прохода через турникет нужно посмотреть в камеру, деньги за проезд спишутся автоматически.
Дептранс Москвы ответил на популярные вопросы о Face Pay
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