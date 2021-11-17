Дептранс Москвы ответил на популярные вопросы о Face Pay

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Столичный департамент транспорта ответил на пять самых популярных вопросов о системе бесконтактной оплаты проезда Face Pay.

В ведомстве напомнили, что со дня запуска технологии 15 октября москвичи почти пять тысяч раз спросили о работе сервиса.

Зачем привязывать карту банка для Face Pay

Сейчас оплатить проезд при проходе "по лицу" можно только дебетовой или кредитной картой. При этом пользователей просят привязывать тольку ту карту, где есть средства для оплаты проезда, чтобы она не была занесена в стоп-лист.

Учитываются акции по карте "Мир" при оплате по Face Pay

Сейчас нет, однако, если акция продлится до 2022 года, в ведомстве обещают проработать вопрос о кешбэке по карте "Мир" при оплате по Face Pay.

Одновременно пользователи сервиса могут воспользоваться акцией "Время ранних". Поездки на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях в рабочие дни с 07:15, 08:45 и до 09:15 по акции будут на 50% дешевле. Проезд будет стоить 23 рубля вместо 46.

Можно ли оплатить проезд по Face Pay "Тройкой" или социальной картой

Пока система работает только с банковской картой. Однако власти работают над тем, чтобы уже в следующем году к сервису подключили другие типы билетов.

Пытаюсь загрузить фотографию, а сервис пишет "Лицо не в кадре"

Это может происходить по нескольким причинам. Во-первых, надо убедиться, что лицо во время съемки попадает в специальную рамку на экране. Во-вторых, следует снять темные очки, маску, шапку, шарф, убрать волосы с лица. Фото должно быть сделано в анфас. В-третьих, фотография должна быть сделана в хорошо освещенном месте.

Можно ли бесплатно пересесть в МЦК, если сел в метро по Face Pay

Да, для бесплатной пересадки с метро на МЦК и МЦД нужно использовать ту же банковскую карту, которая привязана к сервису.

Система оплаты проезда по лицу заработала на всех станциях столичной подземки 15 октября. Чтобы воспользоваться сервисом, минимум за несколько часов до первой поездки необходимо привязать к нему данные банковской карты, "Тройки", а также свою фотографию. Во время прохода через турникет нужно посмотреть в камеру, деньги за проезд спишутся автоматически.

