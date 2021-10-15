В Домодедово планируют внедрить контроль пассажиров по биометрии лица

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Домодедово планирует внедрить в пилотном режиме контроль путешественников по биометрии лица. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства транспорта Московской области.

Благодаря этому все предполетные процедуры можно будет пройти без предъявления бумажных документов. При этом в аэропорту уже реализовали технологию для обслуживания пассажиров по электронным посадочным талонам.

Путешественники могут пройти предполетный контроль и посадку на рейс, предъявив посадочный талон на мобильном устройстве. Распечатывать билет не нужно.

Ранее в Москве заработала система оплаты проезда по лицу. Она стала доступна на всех станциях столичной подземки.

Чтобы воспользоваться сервисом, минимум за несколько часов до первой поездки необходимо привязать к нему данные банковской карты, "Тройки", а также свою фотографию.

Вся информация будет надежно зашифрована: камера на турникете считывает биометрический ключ, а не изображение лица или другие персональные данные.

После этого нужно подойти к соответствующему турникету, на который укажет наклейка. Во время прохода нужно посмотреть в камеру на турникете, и деньги за проезд спишутся автоматически.

