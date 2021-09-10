Московские аэропорты перешли на обновленную систему организации воздушного движения

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московские аэропорты перешли на работу с обновленной системой организации воздушного пространства, сообщает пресс-служба Росавиации.

Новую структуру воздушного пространства ввели в работу в декабре прошлого года, однако она вызвала нарекания со стороны многих компаний. В обновленной системе эти замечания учтены.

В Росавиации отметили, что маршруты полетов воздушных судов, схемы вылетов и заходов на посадку в аэропортах стали удобнее для авиакомпаний. Повысилась экономическая эффективность для авиаперевозчиков. Также снизился авиашум. В момент перехода в воздушном пространстве находились 24 самолета.

Летом в аэропорту Шереметьево впервые в России появилась возможность пройти паспортный контроль по биометрии. Первыми сделать это смогли пассажиры рейса Москва – Стамбул авиакомпании "Аэрофлот".

Идентификация пассажиров осуществляется за 30–45 секунд посредством сравнения данных из государственной информационной системы "Единая биометрическая система" с теми, что указаны в паспорте.

На данный момент 20 кабин автоматизированной системы паспортного контроля установлены в терминале С – по 10 штук на вылет и прилет. Воспользоваться ими могут граждане старше 18 лет с паспортами 75-й серии и выше.