Пассажирам рассказали, как себя вести в случае задержки самолета

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Роспотребнадзор опубликовал памятку о том, что делать пассажиру в случае задержки самолета. Рекомендации опубликованы на официальном сайте службы.
Чаще всего причиной задержки рейсов являются плохие погодные условия, технические неисправности или позднее прибытие самолета.
В том случае если пассажир сталкивается с задержкой, он имеет право отказаться от полета. В таком случае перевозчик обязан вернуть полную стоимость авиабилета, даже если он является невозвратным.
Также пассажир может обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понес по причине задержки рейса. Например, если из-за этого сорвались оплаченные ранее экскурсии.
Кроме того, за пассажиром остается право взыскать с перевозчика штраф за задержку. Такой штраф устанавливается в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки. Однако он не может превышать 50% стоимости билета.
В ведомстве также уточнили, что в случае задержки рейса авиакомпания обязана организовать хранение багажа, предоставить комнату матери и ребенка пассажирам с детьми до 7 лет.
При задержке более четырех часов перевозчик также должен предоставить пассажиру горячее питание и прохладительные напитки.
7 июля в столичных аэропортах задержали и отменили почти 30 рейсов. Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписания", во Внуково задержали два рейса и восемь отменили. В Домодедово задержали 11 рейсов и 1 отменили. В Шереметьево задержали два рейса и пять отменили.
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