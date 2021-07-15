Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме

Фото: телеграм-канал Mash

Аэропорт Шереметьево возобновил обслуживание рейсов и пассажиров в стандартном режиме после сильного ливня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя дирекции авиагавани по связям с общественностью Анну Захаренкову.

"Аэропорт Шереметьево на данный момент обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в стандартном режиме. В период мощного ливневого фронта и грозовой активности в зоне аэропорта, согласно действующим регламентам и в целях безопасности пассажиров, были введены временные ограничения на обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме", – сказала она.

Захаренкова уточнила, что решения о задержке прилета и вылета принимались непосредственно командирами воздушных судов в целях безопасности пассажиров. В настоящее время службы аэропорта оперативно устраняют последствия непогоды. Проведение работ никак не влияет на процесс обслуживания пассажиров.

"Терминалы аэропорта функционируют в стабильном режиме, обслуживание пассажиров происходит согласно регламентам. Актуальная информация о статусе рейсов отражена на табло, на официальном сайте аэропорта Шереметьево и авиакомпаний", – добавила Захаренкова.

Ранее сообщалось, что более 15 рейсов, направлявшихся в Шереметьево, отправили в другие города и аэропорты. Также десятки вылетающих и прилетающих самолетов задержали на 30–50 минут.

15 июля в Москву пришли ливни и грозы, в некоторых районах столицы слышен гром и видны молнии. Также ливни с градом обрушились на разные города Подмосковья. В частности, сильные грозы наблюдаются в Химках, Одинцове, Краснознаменске.

Из-за непогоды на столичных улицах дежурят около 290 единиц техники и 300 бригад "Мосводостока". Москвичам напомнили, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в управу района, префектуру, в объединение административно-технических инспекций, в единый диспетчерский центр, на портал "Наш город", в Мосводосток и Гормост.