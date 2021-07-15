Около 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 290 единиц техники и 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды. Информация об этом появилась в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Москвичам напомнили, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в управу района, префектуру, в объединение административно-технических инспекций, в единый диспетчерский центр, на портал "Наш город", в Мосводосток и в Гормост.

На портале "Метеоновости" отмечается, что 15 июля кучевые облака фиксировались над большей частью столичного региона. В некоторых районах уже сейчас наблюдаются ливни, грозы и порывистый ветер.

По оценке синоптиков, дожди привели к понижению температуры в регионе в среднем на 5–8 градусов.

До начала непогоды воздуха в городе прогрелся до +31 градуса, сообщили в Гидрометцентре России.

Там добавили, что из-за продолжающейся жары в Москве объявлен оранжевый уровень опасности с 13:00 пятницы до ночи субботы. В Подмосковье повышенный уровень сохранится до 18:00 16 июля.

Из-за непогоды в столичном Дептрансе водителям рекомендовали быть внимательнее на дорогах, держать дистанцию и избегать резких маневров. Им также посоветовали не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее сообщалось, что в Москву пришли ливни и грозы, в некоторых районах столицы слышен гром и видны молнии. Также ливни с градом обрушились на разные города Подмосковья. В частности, сильные грозы наблюдаются в Химках, Одинцове, Краснознаменске.

Столичные власти рекомендовали ресторанам и кафе закрыть летние веранды из-за непогоды. Владельцев заведений общепита также попросили укрепить все уличные конструкции и закрыть зонты.

