Столичных рестораторов попросили закрыть веранды из-за непогоды

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Столичные власти рекомендовали ресторанам и кафе закрыть летние веранды из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг Москвы.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий <...> просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – отметили в ведомстве, добавив, что в четверг в столице ожидаются грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду.

Владельцев заведений общепита также попросили укрепить все уличные конструкции и закрыть зонты.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 15 июля в Москве прогнозируются кратковременные дожди, грозы и град, за сутки в городе может выпасть до 10% месячной нормы осадков.

По его словам, дожди усилятся к вечеру – с 18 до 19 часов в столице выпадет до 8–13 миллиметров осадков. При этом воздух в городе прогреется до +30... +32 градусов.

Накануне в Москве был повторен рекорд тепла 1951 года. Как сообщил Тишковец, в среду, 14 июля, на базовой столичной метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха +34,1 градуса.

