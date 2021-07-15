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Заслуженный спасатель России рассказал, как избежать удара молнии на улице

На Москву надвигается гроза. Как уберечь себя от удара молнии
общество погода

Синоптики предупредили москвичей о том, что в четверг, 15 июля, в городе ожидаются грозы, град и кратковременные дожди. В связи с непогодой столичным ресторанам и кафе рекомендовали закрыть летние веранды. Разбираемся со специалистами, почему стоит избегать нахождения на улице в такой период и как уберечь себя от удара молнии.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Смерть в грозу

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о надвигающейся на Москву 15 июля непогоде. По его словам, в этот день атмосфера в столичном регионе достигнет "энергетической неустойчивости".

"В небе появятся отдельные массивы кучевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние, что, естественно, немного собьет жару. Ожидается переменная облачность. Во второй половине дня и особенно вечером местами кратковременные дожди, грозы, возможен град", – предупредил специалист.

На фоне таких прогнозов столичные власти рекомендовали кафе и ресторанам закрыть летние веранды.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 15 июля ожидаются грозы и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации.
пресс-служба столичного департамента торговли и услуг

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице во второй половине недели ожидаются сухие грозы. По его словам, они могут привести к небольшим природным пожарам.

"Есть небольшая опасность все-таки для деревьев, молодых деревьев, корневая система которых не развита, она еще не глубоко проникла, для кустарников – тут возможны возгорания, но это не лес", – указал синоптик.

Как правило, сообщения о надвигающейся грозе мало кого пугают. Однако не следует забывать, что это погодное явление может представлять опасность для здоровья людей. Например, 12 июля стало известно, что в Индии сразу 11 человек погибли от удара молнии.

Несмотря на то что на улице был сильный дождь, они фотографировались на вершине местной достопримечательности – сторожевой башни форта Амер. На площадке собралось уже порядка 30 человек, когда прямо в башню ударил разряд молнии. Люди стали спрыгивать на землю, но многим спастись не удалось.

Другой инцидент произошел в начале июля в Свердловской области, сообщают СМИ. Две семьи прогуливались на свежем воздухе, и внезапно разразилась гроза. Они укрылись в беседке, в которую ударила молния. Один мужчина скончался на месте, другой от полученных травм – уже в больнице.

Также, по данным СМИ, в мае в Подмосковье сотрудник Курчатовского института выжил после удара молнии, но частично потерял память. 55-летний мужчина прогуливался с семьей по лесу в Пушкинском городском округе. Внезапно в небе появилась туча, а затем вспыхнула молния.

По всей вероятности, она ударила в опору ЛЭП, около которой находилась семья. Разряд тока прошел сквозь мужчину, он упал. В итоге ученый получил ожоги пяток и потерял память об этом дне. Он не смог вспомнить, как оказался в лесу и что с ним случилось.

Фото: depositphotos/BalazsKovacs

Как избежать удара молнии

Спасатель международного класса, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с Москвой 24 объяснил, о чем не следует забывать в грозу. Он перечислил места, нахождение в которых в такую погоду представляет наибольшую опасность и может привести к удару молнии.

Нахождение под отдельно стоящими деревьями, нахождение на открытой местности с использованием телефона, а также нахождение на крышах зданий, где-то под линиями электропередачи. Здесь очень большая вероятность получить электротравмы. К сожалению, это иногда приводит к смерти.
Сергей Щетинин
заслуженный спасатель России, спасатель международного класса

Кроме того, опасность в грозу могут нести высокие здания и сооружения, столбы и выступающие металлические части каких-то объектов, предупреждает эксперт.

Если человек попал в непогоду, спасатель рекомендует укрыться в стационарном здании подальше от окон и электрических приборов. А если гроза довольно серьезная, нужно выключить электроприборы на время, пока все не утихнет, и постараться не подходить близко к открытым окнам.

Щетинин также советует тем, кто застал грозу на улице, не пользоваться сотовым телефоном. "Если попадаете в такую ситуацию, лучше пожертвовать сотовым телефоном, куда-то его в сторону отложить, подальше откинуть от себя предметы, содержащие металл, – зонтики, удочки – и переждать грозу", – пояснил он.

Если некуда спрятаться, лучше найти низину, сесть на корточки, ноги вместе, наклонить голову, накрыть ее руками. В таком положении переждать грозу.
Сергей Щетинин
заслуженный спасатель России, спасатель международного класса

По словам Щетинина, разряд способен пройти через тело, если человек опирается на дерево, или даже распространиться через корневую систему. Возникшее в корнях напряжение может стать критичным для человека.

Если вы стали свидетелем, как человека ударила молния, в первую очередь необходимо позвонить в службу 112. "Поднимать человека ни в коем случае нельзя, потому что вы не знаете, в каком он состоянии и какие у него последствия от удара молнии", – говорит Щетинин.

Если человек в сознании, нужно побыть с ним рядом, оказать моральную поддержку, заключил спасатель.

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