Заслуженный спасатель России рассказал, как избежать удара молнии на улице

Синоптики предупредили москвичей о том, что в четверг, 15 июля, в городе ожидаются грозы, град и кратковременные дожди. В связи с непогодой столичным ресторанам и кафе рекомендовали закрыть летние веранды. Разбираемся со специалистами, почему стоит избегать нахождения на улице в такой период и как уберечь себя от удара молнии.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Смерть в грозу

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о надвигающейся на Москву 15 июля непогоде. По его словам, в этот день атмосфера в столичном регионе достигнет "энергетической неустойчивости".

"В небе появятся отдельные массивы кучевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние, что, естественно, немного собьет жару. Ожидается переменная облачность. Во второй половине дня и особенно вечером местами кратковременные дожди, грозы, возможен град", – предупредил специалист.

На фоне таких прогнозов столичные власти рекомендовали кафе и ресторанам закрыть летние веранды.





пресс-служба столичного департамента торговли и услуг В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 15 июля ожидаются грозы и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице во второй половине недели ожидаются сухие грозы. По его словам, они могут привести к небольшим природным пожарам.

"Есть небольшая опасность все-таки для деревьев, молодых деревьев, корневая система которых не развита, она еще не глубоко проникла, для кустарников – тут возможны возгорания, но это не лес", – указал синоптик.

Как правило, сообщения о надвигающейся грозе мало кого пугают. Однако не следует забывать, что это погодное явление может представлять опасность для здоровья людей. Например, 12 июля стало известно, что в Индии сразу 11 человек погибли от удара молнии.

Несмотря на то что на улице был сильный дождь, они фотографировались на вершине местной достопримечательности – сторожевой башни форта Амер. На площадке собралось уже порядка 30 человек, когда прямо в башню ударил разряд молнии. Люди стали спрыгивать на землю, но многим спастись не удалось.

Другой инцидент произошел в начале июля в Свердловской области, сообщают СМИ. Две семьи прогуливались на свежем воздухе, и внезапно разразилась гроза. Они укрылись в беседке, в которую ударила молния. Один мужчина скончался на месте, другой от полученных травм – уже в больнице.

Также, по данным СМИ, в мае в Подмосковье сотрудник Курчатовского института выжил после удара молнии, но частично потерял память. 55-летний мужчина прогуливался с семьей по лесу в Пушкинском городском округе. Внезапно в небе появилась туча, а затем вспыхнула молния.

По всей вероятности, она ударила в опору ЛЭП, около которой находилась семья. Разряд тока прошел сквозь мужчину, он упал. В итоге ученый получил ожоги пяток и потерял память об этом дне. Он не смог вспомнить, как оказался в лесу и что с ним случилось.



Как избежать удара молнии

Спасатель международного класса, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с Москвой 24 объяснил, о чем не следует забывать в грозу. Он перечислил места, нахождение в которых в такую погоду представляет наибольшую опасность и может привести к удару молнии.





Сергей Щетинин заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Нахождение под отдельно стоящими деревьями, нахождение на открытой местности с использованием телефона, а также нахождение на крышах зданий, где-то под линиями электропередачи. Здесь очень большая вероятность получить электротравмы. К сожалению, это иногда приводит к смерти.

Кроме того, опасность в грозу могут нести высокие здания и сооружения, столбы и выступающие металлические части каких-то объектов, предупреждает эксперт.

Если человек попал в непогоду, спасатель рекомендует укрыться в стационарном здании подальше от окон и электрических приборов. А если гроза довольно серьезная, нужно выключить электроприборы на время, пока все не утихнет, и постараться не подходить близко к открытым окнам.

Щетинин также советует тем, кто застал грозу на улице, не пользоваться сотовым телефоном. "Если попадаете в такую ситуацию, лучше пожертвовать сотовым телефоном, куда-то его в сторону отложить, подальше откинуть от себя предметы, содержащие металл, – зонтики, удочки – и переждать грозу", – пояснил он.





Сергей Щетинин заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Если некуда спрятаться, лучше найти низину, сесть на корточки, ноги вместе, наклонить голову, накрыть ее руками. В таком положении переждать грозу.

По словам Щетинина, разряд способен пройти через тело, если человек опирается на дерево, или даже распространиться через корневую систему. Возникшее в корнях напряжение может стать критичным для человека.

Если вы стали свидетелем, как человека ударила молния, в первую очередь необходимо позвонить в службу 112. "Поднимать человека ни в коем случае нельзя, потому что вы не знаете, в каком он состоянии и какие у него последствия от удара молнии", – говорит Щетинин.

Если человек в сознании, нужно побыть с ним рядом, оказать моральную поддержку, заключил спасатель.