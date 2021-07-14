Синоптик рассказал о возможных последствиях сухих гроз в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сухие грозы, которые ожидаются в столице во второй половине недели, могут привести к небольшим природным пожарам, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, речь идет о возгорании молодых деревьев и кустарников.
"Есть небольшая опасность все-таки для деревьев, молодых деревьев, корневая система которых не развита, она еще не глубоко проникла, для кустарников – тут возможны возгорания, но это не лес", – приводит слова Вильфанда ТАСС.
Специалист подчеркнул, что это обусловлено тем, что верхние слои почвы иссушены из-за аномальной жары.
"Пока резкого похолодания не прогнозируем, все равно температура будет высокая. Когда спрогнозируем поступление воздушных масс, тогда это, скорее всего, может сопровождаться шторм-предупреждением, потому что при замене жаркого воздуха на прохладный, как правило, формируются выраженные холодные фронты со всеми негативными последствиями: сильные осадки, шквалистые усиления", – пояснил он.
По его словам, сухие грозы очень редко бывают в Москве, они характерны прежде всего для регионов Северного Кавказа.
Ранее Вильфанд сообщил, что начиная с четверга, 15 июля, в Москву придут облачность и небольшие дожди, также в городе будет наблюдаться крайне редкое и необычное для столичного региона погодное явление – сухие грозы.
В связи с жаркой погодой в Московской области объявлено экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности. В подмосковном главке МЧС сообщили, что предупреждение будет действовать в регионе 14 июля.
В ведомстве попросили жителей региона ограничить выходы на природу и воздержаться от разведения костров. Особенно опасным открытый огонь становится в лесах, на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках и на участках поврежденного леса.
Метеоролог дал прогноз погоды на ближайшие дни
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: