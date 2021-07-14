Синоптик рассказал о возможных последствиях сухих гроз в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сухие грозы, которые ожидаются в столице во второй половине недели, могут привести к небольшим природным пожарам, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, речь идет о возгорании молодых деревьев и кустарников.

"Есть небольшая опасность все-таки для деревьев, молодых деревьев, корневая система которых не развита, она еще не глубоко проникла, для кустарников – тут возможны возгорания, но это не лес", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

Специалист подчеркнул, что это обусловлено тем, что верхние слои почвы иссушены из-за аномальной жары.

"Пока резкого похолодания не прогнозируем, все равно температура будет высокая. Когда спрогнозируем поступление воздушных масс, тогда это, скорее всего, может сопровождаться шторм-предупреждением, потому что при замене жаркого воздуха на прохладный, как правило, формируются выраженные холодные фронты со всеми негативными последствиями: сильные осадки, шквалистые усиления", – пояснил он.

По его словам, сухие грозы очень редко бывают в Москве, они характерны прежде всего для регионов Северного Кавказа.

Ранее Вильфанд сообщил, что начиная с четверга, 15 июля, в Москву придут облачность и небольшие дожди, также в городе будет наблюдаться крайне редкое и необычное для столичного региона погодное явление – сухие грозы.

В связи с жаркой погодой в Московской области объявлено экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности. В подмосковном главке МЧС сообщили, что предупреждение будет действовать в регионе 14 июля.

В ведомстве попросили жителей региона ограничить выходы на природу и воздержаться от разведения костров. Особенно опасным открытый огонь становится в лесах, на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках и на участках поврежденного леса.

