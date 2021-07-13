В Москву придут сухие грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Начиная с четверга, 15 июля, в Москву придут облачность и небольшие дожди, также в городе будет наблюдаться крайне редкое и необычное для столичного региона погодное явление – сухие грозы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.
"Грозы в Москве прогнозируются необычные, так называемые сухие грозы. <...> Будет греметь гром, молнии –сверкать, а дождь будет либо совсем маленький, 5 миллиметров, либо вообще его не будет", – заявил он.
По словам Вильфанда, жара в столице начнет постепенно спадать. К понедельнику, 19 июля, температура воздуха понизится на 3–4 градуса.
"К началу следующей недели температурный фон понизится на 3–4 градуса: вот до конца этой недели температура будет выше 30-градусной отметки, с понедельника – в диапазоне 27–29 градусов", – сказал синоптик.
Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Это значит, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Предупреждение в столице действует с 10:00 13 июля до 10:00 15 июля, в области – до 09:00 15 июля. Температура все это время будет превышать норму на семь и более градусов.
В центре погоды "Фобос" москвичей предупреждали сразу о трех температурных рекордах, которые будут установлены на этой неделе. Наиболее жаркими для столицы днями там назвали 13, 15 и 16 июля.
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