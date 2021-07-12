Синоптик пообещал освежающие ливни в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Последний фронт экстремальной жары придет в столицу во вторник и среду, а к субботе ожидаются освежающие ливни с грозами. Такой прогноз в беседе с РИА Новости озвучил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он рассказал, что 12 июля из-за затока полярного воздуха через часть Европейской России удалось обойтись без новых температурных рекордов, однако в следующие два дня удастся побить сразу два.
"Завтра и послезавтра ожидается +32...+34 в Москве, +30...+35 – по области. Эти два дня – последний фронт экстремальной жары", – отметил синоптик.
Он рассказал, что во вторник и среду ожидается солнечная погода, однако уже с четверга начнут появляться грозовые облака, местами будут сухие грозы, а где-то пройдут короткие дожди. В то же время температура сохранится близ отметки +30 градусов.
"Ливни жару не собьют, но станут предпродажной подготовкой к перемене атмосферной ситуации, которая нагрянет к нам в выходные. К субботе прорвется атмосферный фронт и принесет нормальные освежающие ливни с грозами, температура понизится до +25...+30. Из зоны экстремальной жары мы выйдем до комфортных показателей", – заключил Тишковец.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с 13 по 16 июля воздух в Москве прогреется до +32...+34 градусов, а уровень ультрафиолета превысит норму, из-за чего отдых на открытом воздухе будет опасен. Он уточнил, что загореть можно и в тени.
Москвичи спасаются от жары вблизи водоемов
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