Врач рассказала, как меньше потеть в жару

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева рассказала, какие средства и процедуры помогут справиться с повышенной потливостью в жаркую погоду.

По ее словам, в первую очередь необходимо утром и вечером принимать душ. Специалист отметила, что подмышки лучше обработать мылом, гелем для душа, чтобы убрать еще и бактерии, которые находятся на поверхности кожи.

"Вечером после душа можно использовать антиперспирант, который блокирует работу потовых желез, снижает потоотделение благодаря хлориду алюминия в составе, а утром – дезодорант, чтобы маскировать запах", – рассказала Нагайцева в интервью радио Sputnik.

Также она дала совет, как уменьшить потливость стоп. По словам врача, в жаркую погоду нужно носить носки из натуральных тканей и обувь из натуральной кожи.

"Существуют также специальные препараты, которые продаются в аптеке, в их состав входит хлорид алюминия", – отметила врач.

Она добавила, что стопы и ладони можно обработать вечером, чтобы снизить активность потовых желез.

Нагайцева посоветовала также обратить внимание на питание. По ее словам, специи или спиртные напитки увеличивают потоотделение.

Кроме того, повышенное потоотделение провоцирует одежда из синтетических тканей, подчеркнула врач.

Эксперт добавила, что если проблема сильной потливости беспокоит длительное время, необходимо обратиться к врачу.

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