Москвичей предупредили об аномальной жаре до вечера вторника

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности до вечера вторника, 13 июля, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода опасна. Очень высокая температура. Аномально-жаркая погода, температура выше нормы на 7 и более градусов. Период предупреждения – с 12:00 12 июля до 19:00 12 июля, а также с 10:00 13 июля до 17:00 13 июля", – говорится в сообщении.

Кроме того, оранжевый уровень опасности из-за жары объявили в Подмосковье. Там предупреждение действует до 21:00 12 июля и с 09:00 13 июля до 18:00 13 июля.

Также в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности до 9:00 вторника.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что до конца текущего столетия средняя температура воздуха на Земле может вырасти на пять градусов. По словам синоптика, данная тенденция уже заметна, ее подтвердили специалисты Росгидромета и ученые Всемирной метеорологической службы.

Он также отметил, что резкие перепады погоды могут наблюдаться и в рамках одного месяца. Он может начинаться с жары, уходить в похолодание и снова возвращаться в жару. В последнее время, подчеркнул Вильфанд, это стало наиболее заметно.

До этого ученые предупредили о невозможной жаре, которая вскоре наступит на Земле. В результате статистического анализа ученые установили, что такая жара случается примерно раз в десять лет.

Эксперты отмечают, что такая смена погоды происходила бы в 150 раз реже, если бы не глобальное потепление.

