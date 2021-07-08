Ученые предупредили о наступлении невозможной жары

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Ученые предупредили о невозможной жаре, которая вскоре наступит на Земле. Об этом сообщает Sky News.

Специалисты заявили, что планета переступила порог, при котором даже небольшое потепление может повлечь сильное повышение температуры.

В результате статистического анализа ученые установили, что такая жара случается примерно раз в десять лет. При этом, по словам экспертов, такая смена погоды происходила бы в 150 раз реже, если бы не глобальное потепление.

"Это редчайшее событие. Не исключено, что сегодня мы наблюдаем экстремальную жару, которую ожидали при гораздо большем потеплении климата", – подчеркнул один из исследователей.

Кроме того, специалисты заявили, что в будущем такая погода будет случаться в несколько раз чаще – раз в 5–10 лет.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей центральной части России о сильной засухе. Он отметил, что в регионе выпадет не более 20–30% от месячной нормы осадков. При этом в северо-западной части центра России может и вовсе не выпасть ни капли дождя.

