Ученые предупредили о наступлении невозможной жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученые предупредили о невозможной жаре, которая вскоре наступит на Земле. Об этом сообщает Sky News.
Специалисты заявили, что планета переступила порог, при котором даже небольшое потепление может повлечь сильное повышение температуры.
В результате статистического анализа ученые установили, что такая жара случается примерно раз в десять лет. При этом, по словам экспертов, такая смена погоды происходила бы в 150 раз реже, если бы не глобальное потепление.
"Это редчайшее событие. Не исключено, что сегодня мы наблюдаем экстремальную жару, которую ожидали при гораздо большем потеплении климата", – подчеркнул один из исследователей.
Кроме того, специалисты заявили, что в будущем такая погода будет случаться в несколько раз чаще – раз в 5–10 лет.
Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей центральной части России о сильной засухе. Он отметил, что в регионе выпадет не более 20–30% от месячной нормы осадков. При этом в северо-западной части центра России может и вовсе не выпасть ни капли дождя.
Жители столицы показали, как спасаются от жары
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