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В мире

11:35

Почти 500 человек умерли в Канаде из-за аномальной жары

за рубежом погода

Фото: AP Photo/The Canadian Press, Adrien Veczan

Коронер канадской провинции Британская Колумбия Лиза Лапоинт заявила, что около 500 человек погибли из-за аномальной жары. Об этом сообщает "Газета.ру".

По ее словам, за последние 5 лет в провинции зафиксировано беспрецедентное количество смертей. С пятницы по среду в коронерскую службу поступили сообщения о 486 внезапных смертельных случаях.

Предварительной причиной стольких смертей стала аномально высокая температура воздуха. Правоохранители отметили, что большинство умерших были пожилыми людьми.

Кроме того, там предупредили, что количество таких случаев может вырасти по мере обработки данных.

Ранее в Канаде установилась аномально высокая температура. В некоторых провинциях воздух раскалился до 45 градусов. Власти призвали всех быть очень осторожными, как можно меньше находиться на солнце, пить больше воды и носить головные уборы.

В Канаде установилась аномальная жара

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