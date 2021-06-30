Синоптик предупредил об аномальной жаре в ряде регионов РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Аномально теплая погода ожидается в ряде российских регионов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как заявил специалист, погодные аномалии ожидаются в регионах Северо-Западного и Южного федеральных округов.

"Наиболее теплые регионы, где по-настоящему проблемы с жарой, – это Архангельская, Вологодская области, Коми. Там температура выше нормы на 7–8 градусов в ближайшие дни – тепло до 28–32 градусов", – сообщил Вильфанд в беседе с ТАСС.

В Южном федеральном округе температура окажется выше нормы на 7 градусов. В частности, в Краснодарском крае температура воздуха составит от 30 до 35 градусов.

Аномальное тепло также ожидается в регионах Дальнего Востока. В Якутии и Хабаровском крае воздух прогреется до 34–37 градусов, что выше нормы на 8–10 единиц.

Кроме того, на юге Урала, в Свердловской, Челябинской и Курганской областях температура будет выше нормы на 7–10 градусов.

"В Приволжском федеральном округе температура также на 7–10 градусов выше нормы. В Чувашии, например, прогнозируется 31–37 градусов тепла", – сказал метеоролог.

Он объяснил, что превышение нормы среднесуточной температурой на 5 и более градусов называется волной тепла. Данное явление имеет статус опасного, так как может нести негативное воздействие на здоровье людей.

В свою очередь, жителей ЦФО в ближайшие дни ожидает теплая погода. При этом прогнозируется заметная разница температур между южными и северными районами.

"Прогнозируется от 20 до 26 градусов в Москве и более северных регионах – в Костроме, Ивановской области. В регионах Черноземья, Белгородской, Курской, Воронежская области – там 26–31 градус тепла", – сказал Вильфанд.

В то же время в Рязанской, Калужской и Тульской областях ожидается от 26 до 29 градусов тепла.

Ранее синоптик сообщил о приходе в столицу настоящего московского лета. Он отмечал, что в ближайшие дни температура установится на уровне климатической нормы.