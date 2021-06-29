Синоптик рассказала, ожидается ли в Москве повторение "суперливня"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, ждать ли в городе повторения "суперливня", а также когда в регионе закончатся дожди.
В понедельник, 28 июня, на столицу обрушился мощный ливень. По подсчетам синоптиков, в Москве выпало до 70% от месячной нормы осадков. На фоне буйства стихии коммунальные службы работали в режиме повышенной готовности: на улицах дежурили 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".
По словам Поздняковой, в ближайшие дни повторения подобных ливней не предвидится.
"Развитие кучевой облачности будет происходить, но она будет менее мощной, чем мы наблюдали 28 июня. Вчера высота верхней границы облаков превышала 13 километров, что стало причиной и мощных ливней, и сильной грозы", – пояснила она.
Специалист добавила, что сейчас в столичном регионе погоду определяет холодная тыловая часть циклона, который кружит над Вологодской областью. Поэтому высоких температур ждать не стоит, подчеркнула она.
"Сегодня будет относительно теплый день с температурой 23–25 градусов. В ближайшие сутки будет выпадать от 2 до 10 миллиметров осадков, не более. Завтра ожидается уже 20–22 градуса", – говорит Позднякова.
Собеседница Москвы 24 уточнила, что к выходным дожди должны закончиться. По ее словам, в столицу придет скандинавский антициклон: он принесет сначала прохладу, но благодаря отсутствию облаков и осадков воздух начнет прогреваться.
"Дневная температура будет близка к климатической норме – к отметке 25 градусов", – заключила синоптик.
Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что в столице до конца недели будет неустойчивая погода: циклон принесет кратковременные дожди и грозы. Кроме того, в ночное время суток заметно похолодает.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: