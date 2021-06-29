Синоптик рассказала, ожидается ли в Москве повторение "суперливня"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, ждать ли в городе повторения "суперливня", а также когда в регионе закончатся дожди.

В понедельник, 28 июня, на столицу обрушился мощный ливень. По подсчетам синоптиков, в Москве выпало до 70% от месячной нормы осадков. На фоне буйства стихии коммунальные службы работали в режиме повышенной готовности: на улицах дежурили 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

По словам Поздняковой, в ближайшие дни повторения подобных ливней не предвидится.

"Развитие кучевой облачности будет происходить, но она будет менее мощной, чем мы наблюдали 28 июня. Вчера высота верхней границы облаков превышала 13 километров, что стало причиной и мощных ливней, и сильной грозы", – пояснила она.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Обычно два-три раза за летний сезон выпадает такое большое количество осадков – до 60 миллиметров. В прошлом году сильные дожди задели больше северо-запад Москвы, а в этом много осадков выпало на юге и на территории ТиНАО.

Специалист добавила, что сейчас в столичном регионе погоду определяет холодная тыловая часть циклона, который кружит над Вологодской областью. Поэтому высоких температур ждать не стоит, подчеркнула она.

"Сегодня будет относительно теплый день с температурой 23–25 градусов. В ближайшие сутки будет выпадать от 2 до 10 миллиметров осадков, не более. Завтра ожидается уже 20–22 градуса", – говорит Позднякова.

Собеседница Москвы 24 уточнила, что к выходным дожди должны закончиться. По ее словам, в столицу придет скандинавский антициклон: он принесет сначала прохладу, но благодаря отсутствию облаков и осадков воздух начнет прогреваться.

"Дневная температура будет близка к климатической норме – к отметке 25 градусов", – заключила синоптик.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что в столице до конца недели будет неустойчивая погода: циклон принесет кратковременные дожди и грозы. Кроме того, в ночное время суток заметно похолодает.