Дождливая погода сохранится в Москве до конца недели – Гидрометцентр

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве до конца недели ожидается неустойчивая погода: циклон принесет кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Антициклон, обеспечивший продолжительный период аномально жаркой погоды, покидает столичный регион. Циклон и атмосферный фронт с запада принесут дожди с грозами и понизят температуру до комфортных значений", – говорится в сообщении.

Синоптики уточнили, что до вечера понедельника продолжатся дожди, местами ливни. Они будут сопровождаться шквалистым ветром и градом.

Во вторник ожидаются кратковременные осадки с понижением температуры до +23...+25 градусов. В среду температура продолжит падать и составит +20...+22 градуса, порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду, местами пройдут осадки. Дождливая погода сохранится до конца недели. 1 июля воздух снова слегка прогреется до +22...+24 градусов, ветер начнет стихать.

В пятницу и субботу воздух прогреется до +22...+27 градусов, порывы ветра будут достигать 4–9 метров в секунду.

Ранее в столице прошел "суперливень". В городе выпало до 70% месячной нормы осадков. Самые обильные дожди были зафиксированы в юго-западной части города (53 миллиметра), в центре (43 миллиметра) и на северо-западе (43 миллиметра).

В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что месячная норма осадков для июня в Москве составляет 75 миллиметров.

